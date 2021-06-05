İbo Show'da duygusal itiraf! Aydemir Akbaş: "Arabasının zırhsız olduğunu öğrendiğimde kalp krizi geçiriyordum"

Cumartesi akşamları saat 20:00'da STAR TV'de yayınlanan, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı İbo Show, bugün yeni bir bölümüyle ekranlara geldi. Pek çok önemli ismin konuk olduğu programda bugünün konukları arasında Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Aydemir Akbaş ve Mahmut Tuncer gibi isimler yer aldı. Programın yeni bölümüne Aydemir Akbaş'ın bahsettiği duygusal anılar damgasını vurdu.

İBO SHOW'DA DUYGUSAL ANLAR! AYDEMİR AKBAŞ'IN ANLATTIKLARI DUYGUSAL DAKİKALAR YAŞATTI...

Sevilen programın yeni bölümünde Aydemir Akbaş'ın bahsettiği duygusal anılar stüdyoda duygusal bir hava yarattı. Adana'da yaşanmış olan duygusal bir anısını anlatan Aydemir Akbaş ile İbrahim Tatlıses'in dostluğu sevilen programın yeni bölümüne damgasını vurdu. Aydemir Akbaş anlatımı sırasında "Ben bunun arabasının zırhsız olduğu öğrendiğim gün kalp krizi geçiriyodum." şeklinde duygusal bir itirafta bulundu.

İbrahim Tatlıses'in yaşadığı elim olayın hatırlatılmasının ardından Mehmet Ali Erbil sevdiği dostu Tatlıses'e şu anda sağlığının yerinde olduğunu ve üzülmemesi gerektiğini söyledi. "Allah seni çocuklarına bağışlasın" şeklinde teselli edilen İbrahim Tatlıses'in ve konuklardan Mahmut Tuncer'in ise gözlerinin dolduğu görüldü.





