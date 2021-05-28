İbo Show konukları belli oldu mu? İşte bu hafta katılacak ünlü isimler...

Star Tv'nin müzik ve eğlence programı İbo Show her hafta İbrahim Tatlıses'in sunumu ile ekranlara geliyor. Reytinglerde istenilen seviyenin atlında kalan İbo Show programı final bölümü ile ekranlara veda edecek. Final bölümü konukları arasında yer alan Mahmut Tuncer ise dikkat çekiyor. Peki, İbo Show'un bu haftaki konukları kim olacak? İşte, detaylar... İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM OLACAK? Final bölümü ile ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konukları; Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer ve Gülben Ergen oldu. MEHMET ERBİL KİMDİR? 8 Şubat 1957 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ali Erbil oyuncu, sunucu, yapımcı, seslendirme sanatçısı, komedyen ve şovmendir. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. Kariyerinde çok sayıda filmde, dizide ve tiyatro oyununda oynamış, popüler televizyon programlarının sunuculuğunu yapmıştır. Özellikle Çarkıfelek sunuculuğu ile hafızalara kazınan Mehmet Ali Erbil, ünlü oyuncu Saadettin Erbil’in oğludur. 3 çocuk babası olan Erbil; Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlenip boşanmıştır.

MAHMUT TUNCER KİMDİR? 5 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da doğan Mahmut Tuncer ailesinin beşinci çocuğudur. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenen Tuncer bir dönem Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Ses sanatçısı olmak konusunda bir hayali olmayan ünlü sanatçı hayatını futbolcu olarak devam ettiriyordu. Arkadaşlarının yanında zaman zaman şarkılar söyleyen Mahmut Tuncer, çevresindekiler tarafından çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 tarihinde Urfa'nın kurtuluşunu kutladıkları gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince teknik direktörü sahneye onun çıkmasını istedi ve böylece Mahmut Tuncer ilk defa sahneye çıktı. Bedia Akartürk, İzzet Altınmeşe ve Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya geldiğinde Mahmut Tuncer ile tanıştı. Yanıkoğlu, "Seni sanatçı yapmaya geldim" diyerek Mahmut Tuncer’i Ankara'ya götürdü. Günlük 2.500 TL karşılığında bir pavyonda sahneye çıkan ünlü isim aynı mekanda sahne alan Belkıs Akkale’den halk müziği hakkında çok şey öğrendi.

1979’da TRT Radyosu'nun açtığı sınavda birinci olan Mahmut Tuncer 1980’de "Uyandım Sabah ile" isimli ilk albümünü piyasaya sürdü. Sonrasında ise hemen her yıl bir albüm çıkaran Tuncer, Flash TV'de uzun dönem eğlence programı sundu

Mahmut Tuncer ses sanatçılığının yanı sıra 20 filmde başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçti. Ayrıca 80 tane besteye de imza attı. Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer, dört çocuk babasıdır. GÜLBEN ERGEN KİMDİR? Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi’nde orta öğrenimini tamamladı Gülben Ergen lise öğrenimini Kadıköy Ticaret Lisesi’nde aldı. Gülben Ergen 1987’de lise 2. sınıftayken katıldığı Sinema Yıldızı Yarışması’nda 2. seçildi. Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen Ergen, liseyi bitirdikten sonra mankenlik yapmaya başladı. Gülben Ergen 1988 yapımı Bülent Ersoy ve İsmet Özhan’ın başrolünde olduğu Samim Değer filmi Biz Ayrılamayız (Mine rolünde), Ergen’in ilk sinema filmi oldu. Yine 1988‘de Kartal Tibet’in yönettiği ve Kenan Kalav’la birlikte oynadığı Deniz Yıldızı filminin ardından, Cüneyt Arkın ile Av (1989), Serdar Gökhan ve Eşref Kolçak’la birlikte ise Kanun Savaşçıları (1989) adlı filmler, 18’indeyken kendisinden beş yaş büyük ağabeyini trafik kazasında kaybeden Ergen’in oynadığı diğer filmler oldu.

Gülben Ergen 1990’da Orhan Kemal’in ünlü eserini TRT ekranına taşıyan ve büyük beğeni toplayan Hanımın Çiftliği adlı dizi filmde; Erol Taş, İlknur Bozkurt ve Fikret Hakan’la birlikte rol aldı. 1991’de Osman F. Seden’in senaryosunu yazıp yönettiği ve Halide Edip Adıvar’ın eserinden uyarlanan Yol Palas Cinayeti, 1992’de ise yine Osman F. Seden imzalı İki Kız Kardeş adlı filmlerde, Aydan Şener’le birlikte kamera karşısına geçti. Gülben Ergen 1994’te ünlü Maksim Gazinosu’nda, İbrahim Tatlıses’in alt kadrosunda yer aldı. Gülben Ergen, aynı zamanda ünlü türkücünün Haydi Söyle adlı parçasının klibinde oynadı. Bunun ardından yine 1994’de Tatlıses’in başrolünde olduğu ve yönetmenliğini de üstlendiği ''Fırat'' adlı dizide rol aldı. Ergen, bu dizinin çekimleri sırasında Fırat Nehri’nde geçen bir sahne sırasında kuvvetli akıntı nedeniyle çok zor anlar yaşadı. Şarkıcılık konusunda da yeteneğini ortaya seren Ergen, 1997‘de ''Merhaba'' adlı ilk albümünü çıkardı. 1998’de cuma, cumartesi ve pazar günleri, Bostancı Gösteri Merkezi’nde Huysuz Virgin (namı diğer Seyfi Dursunoğlu) ile ''Castra Castra Show'' adını verdikleri bir şov sergiledi. Televizyon izleyicileri için hazırladığı ''Gümbür Gümbür Gülbence'' programı ile hayran kitlesini iyice arttıran Gülben Ergen’in atladığı önemli basamaklardan birisi de Kadir İnanır ile birlikte çevirdiği ''Marziye'' isimli dizi oldu. Diziye de ismine veren Marziye karakterini canlandıran Ergen, 1998-2000 yılları boyunca televizyon izleyicisini ekrana kitlemeyi başardı.

1999 yılında Avşa Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü başta olmak üzere birçok ödüle layık görülen Gülben Ergen, yıl biterken ''Kör Aşık'' adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü. 2000 yılında Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte ''Dadı'' adlı dizide buluşan Ergen, ''Melek'' isimli bir dadıyı canlandırdığı bu komedi dizisinde de başarısını gösterdi ve Magazin Gazetecileri Derneği, 9. Altın Objektif Ödülleri’nde 2000 yılının En İyi Kadın TV Yıldızı Ödülü’ne layık görüldü. Ergen aynı zamanda Altın Kelebek, 2000 yılının En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü’nün de sahibi oldu. 1998-2001 yılları arasında TGRT'de yayınlanan “Gülbence” adlı programı yayınlandı. 2001’de genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Gülbence isimli bir dergi çıkaran Ergen, 2003’de Ali Sürmeli, Yasemin Kozanoğlu ve Deniz Türkali ile birlikte başrollerini paylaştığı, yayını sadece 8 bölüm süren Hürrem Sultan adlı dizide rol aldı. Ünlü kanuni ve Türk müziği orkestra şefi Taşkın Sabah’la çalışmaya başlayan Ergen, son 4 albümünü de (Sade ve Sadece-2002, Uçacaksın-2005, 9+1 Fıkır Fıkır-2005 ve Gülben Ergen-2006) Sabah’ın müzik yönetmenliği eşliğinde hazırladı.

Gülben Ergen, 2004 yılının eylül ayında ''Sultan’s of the Dance'' ve ''Anadolu Ateşi'' adlı şovlarıyla adını dıyuran ve Yılmaz Erdoğan’ın da kardeşi olan Mustafa Erdoğan ile evlendi. Ergen, 18 Ocak 2007’de Atlas ismini verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Gülben Ergen Erdoğan ve Mustafa Erdoğan çifti, yakınları ve hayranları tarafından hastaneye gönderilecek çiçekler yerine, Tema Vakfı aracılığıyla bağışlanan fidanlarla gerçekleşen Atlas Bebek Ormanı’nı oluşturdu. Gülben Ergen 2008 yılında müzik çalışmalarına devam eden sanatçı "Aşk Hiç Bitmez" adlı albümü ile müzik piyasasına güçlü bir dönüş yaptı. 14 Mayıs 2008 tarihinde Atv'de yayınlanmaya başlayan “Gülben Ergen'le Sürpriz” adlı programı sunmuştur. 2010 yılında Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak “Çocuklar Gülsün Diye Derneği” kuruldu. Gülben Ergen’in başkanlığını, Araştırmacı Elvan Oktar'ın ise başkan yardımcılığını üstlendiği Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zolguldak,Van ve Sivas’da olmak üzere toplam 11 anaokulu inşaatı tamamlaıp, içlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edildi.