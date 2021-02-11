MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbo Show'un yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı!

İbo Show'un yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı!

11.02.2021 21:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show her hafta Cumartesi akşamları Star TV'de ekrana geliyor. Seyircilerin silgiyle izlediği İbo Show'un her hafta konukları merak ediliyor. Peki, 13 Şubat Cumartesi ekrana gelecek olan İbo Show konukları kim?

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence programı İBO Show'un bu haftaki konukları kim? İşte 13 Şubat Cumartesi İBO Show konukları

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, İbrahim Tatıses'in keyifli sunumu ile ekrana gelen, programın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege konuk olacak.

iboshow

İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Star TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Ünlü oyuncu anne oldu! "Hoş geldin ay kızım"Ünlü oyuncu anne oldu! "Hoş geldin ay kızım"
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Raymond Domenech'in görevine son verildi

Raymond Domenech'in görevine son verildi

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'kar' uyarısı

Korkutan açıklama! Bir ile daha sıçradı

Korkutan açıklama! Bir ile daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Diğer Haberler

Survivor 2021'in yeni yarışmacıları kimler oldu? Survivor'da ünlüler ve gönüllülere katılan Öykü, Berkay ve Yiğit kimdir?

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Ünlü futbol adamının oğlu da katıldı

Ünlü oyuncu Özge Özder anne oldu! Güzel haberi Instagram'dan duyurdu

Ünlü oyuncu anne oldu! "Hoş geldin ay kızım"

Elit İşcan ve Efecan Şenolsun davasında karar! Cinsel saldırıdan beraat

Davada kendini böyle savundu! '+18 bir yapım olup...'

Fahriye Evcen Instagram'ı salladı! Dekolte saçlarla kapandı

Instagram'ı salladı! Dekolte saçlarla kapandı

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan samimi açıklamalar

Yorumlara yanıt! 'O kaşlarını aldır be...'

Mide ameliyatı olan Danla Bilic: Mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim

'Mantıyı yiyemediğim için sinir krizi geçirdim'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.