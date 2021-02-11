İbo Show'un yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 13. bölüm fragmanı yayınlandı!

Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence programı İBO Show'un bu haftaki konukları kim? İşte 13 Şubat Cumartesi İBO Show konukları

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, İbrahim Tatıses'in keyifli sunumu ile ekrana gelen, programın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Eda Özülkü, Metin Özülkü, Burak Kut, Ferda Anıl Yarkın, Ümit Sayın ve Ege konuk olacak.

İbo Show, yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Star TV'de.

