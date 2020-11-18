İbo Show yeni bölüm konukları kimler? İbo Show 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show geçen hafta yayınlanan ilk bölümüyle hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurmuştu. İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. İbo Show'un ilk bölümündeki konukları da Deniz Seki ve Kutsi'yle birlikte Sibel Can, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer olmuştu.

İbo Show'un 21 Kasım Cumartesi ekrana gelecek olan 2. bölümüne de birbirinden ünlü isimler konuk olacak.

TATLISES GÖZYAŞLARINI TUTAMIYOR!

İbo Show'da bu hafta İbrahim Tatlıses'in konukları Hülya Avşar, Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve Kubat olacak. İbo Show'a Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses'in 'Mavi Mavi' düeti de damga vuracak. Fragmanda, Hülya Avşar'ın söylediği şarkıyla duygulanan İbrahim Tatlıses'in gözyaşları dökmesi dikkat çekiyor.



