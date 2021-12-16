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İbrahim Büyükak Çağatay Ulusoy benzetmesine yanıt verdi!

16.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, son haliyle görenleri şaşırtmıştı. Sosyal medyada İbrahim Büyükak'a benzetilen Ulusoy'un aldığı kilolar dikkat çekerken, İbrahim Büyükak, Ulusoy'un kendisine benzetilmesi hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.

İbrahim Büyükak Çağatay Ulusoy benzetmesine yanıt verdi!

Şimdilerde BluTV'nin iddialı dizisi Yeşilçam'da izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, değişimiyle hayrete düşürdü. Sosyal medya kullanıcıları, Ulusoy'un İbrahim Büyükak'a benzediğini söylerken, İbrahim Büyükak'tan yanıt gecikmedi.

''3 YIL ÖNCEKİ HALİM''

Survivor All Star yarışmacısı Çağan Atakan Arslan, arkadaşları Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy'la pozunu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Çağatay Ulusoy'un değişimi, görenleri şaşkına çevirdi. İbrahin Büyükak, Çağatay Ulusoy'un kendisine benzetilmesi hakkında ''Arkadaşlar sabahten beri bana bunu yolluyorsunuz ama bence gayet güzel olmuş. Hiçbir sorun yok. Ayrıca o foto benim 3 yıl önceki halim. Şu an çok daha zayıfım ama tipte gözle görülür bir değişiklik yok'' yanıtını verdi.

İbrahim Büyükak Çağatay Ulusoy benzetmesine yanıt verdi!

İbrahim Büyükak Çağatay Ulusoy benzetmesine yanıt verdi!

Çağatay Ulusoy'un son haline, ''Doblolu enişteye benzemiş'', ''Bakkal Rüstem gibi'' ve ''Güzelim çocuk ne hale gelmiş!'' gibi yorumlar yapılmıştı.

İbrahim Büyükak Çağatay Ulusoy benzetmesine yanıt verdi!

Uzun süredir dijital platformlarda yer alan Çağatay Ulusoy, Hakan: Muhafız'ın ardından, Yeşilçam dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı.

İbrahim Büyükak Çağatay Ulusoy benzetmesine yanıt verdi!


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Çağatay Ulusoy İbrahim Büyükak
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