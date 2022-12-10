MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Büyükak Demet Özdemir ile ilgili bombayı patlattı

İbrahim Büyükak Demet Özdemir ile ilgili bombayı patlattı

10.12.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Büyükak geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ile stüdyodan fotoğraf paylaştı.

İbrahim Büyükak Demet Özdemir ile ilgili bombayı patlattı

Yeni filmi “Özür Dilerim”i Disney Plus için çeken İbrahim Büyükak geçen günlerde filmdeki rol arkadaşı Oğuzhan Koç ve eşi Demet Özdemir’le stüdyodan paylaşım yapmış ve altına “Yengem filmimize kıyağını yaptı” yazmış, Özdemir de “Her zaman ! Benim için gurur” cevabını vermişti.

Ekran görüntüsü 2022-12-10 152202

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dün Recep İvedik 7 filminin galasına katılan Büyüak, Demet Özdemir’li paylaşımı hakkında şu bilgiyi verdi:

“Bizim filmimize çok güzel bir seslendirme yaptı sağ olsun kendisi… Hatta kendisi de sahneye çok beğendi. ‘Ben bunun seslendirmesini kendim yapmak istiyorum’ dedi. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir anı oldu bizim için de… Sahne de çok komik oldu. Bu arada o yüzden kendisine buradan da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kıyak yaptı bize… Hepimiz birbirimize destek olursak her şeyin çok daha gelişeceğini düşünüyorum…”
Ünlü komedyen “Demet’le her zaman çok güzel diyaloğumuz var, çok güzel muhabbetimiz var. Çok da Mutlular Allah mesut etsin” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son paylaşımına yorum yağdı! "Onur Ünlü bunu beğenmedi"Son paylaşımına yorum yağdı! "Onur Ünlü bunu beğenmedi"
Orhan Gencebay'ın kağıt toplayıcısı kadına para vermesi eşini çileden çıkardı! Tepkisi gündem olduOrhan Gencebay'ın kağıt toplayıcısı kadına para vermesi eşini çileden çıkardı! Tepkisi gündem oldu
Bir dizi daha reytinglere yenildi! Final tarihi belli olduBir dizi daha reytinglere yenildi! Final tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir İbrahim Büyükak dolar ne kadar dolar ne kadar dolar sterlin sterlin ne kadar dolar euro sterlin fiyatları

En Çok Okunan Haberler

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…

'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'

'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'

Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''

Messi ile Weghorst maç sonunda birbirine girdi! ''Sen çok büyük bir aptalsın''

Oğlu sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl yakışıklılık?'

Oğlu sosyal medyayı salladı! 'Bu nasıl yakışıklılık?'

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı!

İğrenç olayda ses kayıtları ortaya çıktı!

Marketlerde büyük tuzak! Vatandaş şikayet yağdırdı, bu kadarına pes!

Marketlerde büyük tuzak! Vatandaş şikayet yağdırdı, bu kadarına pes!

İlginizi Çekebilir

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.