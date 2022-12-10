İbrahim Büyükak Demet Özdemir ile ilgili bombayı patlattı

Yeni filmi “Özür Dilerim”i Disney Plus için çeken İbrahim Büyükak geçen günlerde filmdeki rol arkadaşı Oğuzhan Koç ve eşi Demet Özdemir’le stüdyodan paylaşım yapmış ve altına “Yengem filmimize kıyağını yaptı” yazmış, Özdemir de “Her zaman ! Benim için gurur” cevabını vermişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dün Recep İvedik 7 filminin galasına katılan Büyüak, Demet Özdemir’li paylaşımı hakkında şu bilgiyi verdi:

“Bizim filmimize çok güzel bir seslendirme yaptı sağ olsun kendisi… Hatta kendisi de sahneye çok beğendi. ‘Ben bunun seslendirmesini kendim yapmak istiyorum’ dedi. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir anı oldu bizim için de… Sahne de çok komik oldu. Bu arada o yüzden kendisine buradan da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kıyak yaptı bize… Hepimiz birbirimize destek olursak her şeyin çok daha gelişeceğini düşünüyorum…”

Ünlü komedyen “Demet’le her zaman çok güzel diyaloğumuz var, çok güzel muhabbetimiz var. Çok da Mutlular Allah mesut etsin” dedi.

