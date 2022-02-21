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İbrahim Büyükak ile ablalarından 37 yıl sonra aynı poz

21.02.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İbrahim Büyükak, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl sonra aynı pozu verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Büyükak ile ablalarından 37 yıl sonra aynı poz

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak (38), ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını vererek sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLDİ

Büyükak’ın paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 2018 yılında nikah masasına oturan İbrahim Büyükak’ın oğlu Aslan Oktay ile sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar da yoğun ilgi görmüştü.

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İbrahim Büyükak
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