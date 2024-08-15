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  4. İbrahim Çelikkol'a bomba partner! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

İbrahim Çelikkol'a bomba partner! Güzel oyuncuyla başrolü paylaşacak

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.08.2024 08:35
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Son olarak Birce Akalay ile başrolünü paylaştığı Netflix dizisi Kuş Uçuşu ile izleyicisinin karşısına çıkan İbrahim Çelikkol şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Çelikkol şimdi de Netflix için çekilecek olan “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi ile anlaştı. Çelikkol'un partneri de belli oldu.

MYNET-Siyah Beyaz Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir, Bir Zamanlar Çukurova ve Kuş Uçuşu gibi yapımlardaki başarısı ile adından söz ettiren İbrahim Çelikkol şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Çelikkol, Netflix’in iddialı projeleri arasında yer alan “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” dizisi ile anlaştı. Yavuz Turgul, oğlu Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş’in yazdığı, Kurtcebe Turgul ile Selim Demirdelen’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizinin dizide İbrahim Çelikkol’un diğer partneri de belli oldu.

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PARTNERİ BAKIN KİM OLDU

Çelikkol’un hayat vereceği Kemal’in aşık olduğu Neslihan’ı hem yeteneği, hem de güzelliğiyle çok beğenilen Yasemin Allen oynayacak.

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Yasemin Allen son dönemde Haluk Bilginer ve Ethan Kai’yle başrolü paylaştığı ve geçen ay BBC2’de de seyirciyle buluşan uluslararası işbirliğiyle çekilen The Turkish Detective dizisindeki etkili oyunculuğuyla dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Çelikkol Yasemin Allen
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