MAGAZİN

İbrahim Çelikkol'dan dayak açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un Akyaka’da 6 arkadaşıyla bir kişiye saldırdığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncudan iddialar üzerine açıklama geldi.

İbrahim Çelikkol'dan dayak açıklaması

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un gittiği mekanda bir grupla tartıştığı iddia edilmişti. İbrahim Çelikkol, Instagram sayfasında şu açıklamayı yayınladı:

Arkadaşımın doğum günü için uğradığım mekanın çıkışında, tanımadığım kişiler arasında yaşanan arbedeye tanık olmam sebebiyle, kişilerin sakinleşmesi, sükunetin sağlanması için sadece telkinde bulundum. İnsani bir görev olarak içinde bulunduğum bir hadisenin bu boyutlara gelmesine, şahsımın darp, şiddet gibi çirkin yakıştırmalarla suçlu gösterilmesine ve itibarsızlaştırma çabasına anlam veremiyorum.

Tanık olarak resmi kurumlara verdiğim ifademde de belirttiğim üzere, hiç kimseye saldırmadığım gibi bazı mecralarda yazdığı gibi alkollü de değildim. Kamera kayıtları incelenirse, alkollü olmadığım, kimseye zarar vermediğim görülecektir.

Bu nedenle; hakkımda iftira niteliğinde, gerçek dışı haber yapan, gerçek dışı beyanda bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır."

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ibrahim çelikkol İbrahim Çelikkol kavga

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