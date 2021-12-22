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İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile kar keyfi! O anları paylaştı

22.12.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol, iki yaşındaki oğlu Ali ile kar keyfi yaptı. Eşi Mihre Mutlu ve oğluyla kış tatiline çıkan ünlü oyuncu, oğluyla eğlenceli anlar yaşadı. Çelikkol o kareleri Instagram hesabından paylaştı.

İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile kar keyfi! O anları paylaştı

Başrolü Hilal Altınbilek ile paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki oyunculuğuyla beğeni toplayan İbrahim Çelikkol, ailesiyle birlikte kış tatiline çıktı.

İki yaşındaki oğlu Ali ile verdiği pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan yakışıklı oyuncu, son olarak baba oğlu kar keyfi yaptığı anları paylaştı.

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OĞLUYLA KAR KEYFİ YAPTI

Çelikkol, oğlunu havaya atarken çekilen pozunu "Sensin" notuyla paylaştı.

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Oğluyla kar aracı keyfi de yapan Çelikkol o anları da hayranlarıyla paylaştı.

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39 yaşındaki ünlü oyuncunun fotoğraflarına takipçileri beğeni yağdırdı.

2017 YILINDA DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti.

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İbrahim Çelikkol
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