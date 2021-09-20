İbrahim Çelikkol'un öpüşme pozları Instagram'ı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Mehmet Kara' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, aşk dolu pozlarıyla büyük beğeni topluyor. Çelikkol'un, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Mihre Mutlu ile samimi fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte Çelikkol ve eşi Mihre Mutlu:

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Çelikkol'un anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

İbrahim Çelikkol, oyunculuğa adım atmadan önce modellik yapıyordu. Ayrıca basketbolla da ilgilenen oyuncu, genç milliydi. İbrahim Çelikkol, Osman Sınav ile tanışınca oyunculuğa yöneldi. 2008 yılında Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filmiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Sonrasında pek çok projede rol aldı.

İBRAHİM ÇELİKKOL'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2008 Pars: Narkoterör

2009 M.A.T. Sinan Atalay

2010 Keskin Bıçak

2010-2011 Karadağlar

2011-2012 İffet

2012 Fetih 1453

2013-2014 Merhamet

2014 Sadece Sen

2014 Reaksiyon

2016 Seddülbahir 32 Saat

2016 Kördüğüm

2017-2018 Siyah Beyaz Aşk

2018-2019 Muhteşem İkili

2019-2021 Doğduğun Ev Kaderindir

2021 Kuş Uçuşu

2021 Mesti Aşk

2021- Bir Zamanlar Çukurova



