İbrahim Çelikkol'un öpüşme pozları Instagram'ı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Mehmet Kara' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, aşk dolu pozlarıyla büyük beğeni topluyor. Çelikkol'un, 2017 yılında dünyaevine girdiği eşi Mihre Mutlu ile samimi fotoğraflarına beğeni yağıyor. İşte Çelikkol ve eşi Mihre Mutlu:
İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Çelikkol'un anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.
İbrahim Çelikkol, oyunculuğa adım atmadan önce modellik yapıyordu. Ayrıca basketbolla da ilgilenen oyuncu, genç milliydi. İbrahim Çelikkol, Osman Sınav ile tanışınca oyunculuğa yöneldi. 2008 yılında Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filmiyle adını geniş kitlelere duyurdu. Sonrasında pek çok projede rol aldı.
2008 Pars: Narkoterör
2009 M.A.T. Sinan Atalay
2010 Keskin Bıçak
2010-2011 Karadağlar
2011-2012 İffet
2012 Fetih 1453
2013-2014 Merhamet
2014 Sadece Sen
2014 Reaksiyon
2016 Seddülbahir 32 Saat
2016 Kördüğüm
2017-2018 Siyah Beyaz Aşk
2018-2019 Muhteşem İkili
2019-2021 Doğduğun Ev Kaderindir
2021 Kuş Uçuşu
2021 Mesti Aşk
2021- Bir Zamanlar Çukurova
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