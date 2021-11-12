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İbrahim Çelikkol yaşadıklarını anlattı! "Ekmeği ayrana bastığımız zor bir süreçti"

12.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Çelikkol, önceki gün oğlu Ali ve yakın arkadaşı Birce Akalay ile birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Türkiye'yi saran orman yangınlarında Marmaris'te en ön saflarda mücadele eden ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Ekmeği ayrana bastığımız 8 günlük zorlu bir süreçti. Her olayı çok çabuk unutuyoruz ama biz toplum olarak çok güçlü bir milletiz!" ifadelerini kullandı.

İbrahim Çelikkol yaşadıklarını anlattı! "Ekmeği ayrana bastığımız zor bir süreçti"

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu İbrahim Çelikkol, oğlu Ali'yi tıraş ettirmek için Etiler'deki bir kuaförde görüntülendi. Çelikkol ve çocuğuna yakın arkadaşı Birce Akalay da eşlik etti.

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İbrahim Çelikkol, gazetecilerin sorularını yanıtlarken 2 yaşındaki oğlu Ali'yle de Akalay ilgilendi. Ancak kısa bir süre sonra kameraya merak salan Ali, babasının yanına geldi. Ünlü oyuncunun oğlunun mikrofonlarla oynaması, ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

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"ALİ'NİN SAÇLARINI KESTİRMEYE GELDİK"

İbrahim Çelikkol, "Ali'nin saçları çok uzadı. Saçlarını kestirmeye geldik. Birce de bize eşlik etti. Çok iyi arkadaşım. Çok iyi dostum." diye konuştu.

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"TOPLUM OLARAK ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLETİZ"

Üç ay önce Türkiye'yi saran orman yangınlarında Marmaris'te en ön saflarda mücadele eden Çelikkol, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İnsani görevimizi yaptık. Oralar bize çok şey hatırlattı. Ekmeği ayrana bastığımız 8 günlük zorlu bir süreçti! Her olayı çok çabuk unutuyoruz. Ama biz toplum olarak çok güçlü bir milletiz! Oradaki danışmayı ben orada gözümle gördüm.

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ALEVLERİN İÇİNE DALMIŞTI

Ünlü oyuncu, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını söndürmek için çalışmalara gönüllü olarak katılmıştı. İbrahim Çelikkol, en önde hortum taşıyarak, alevlerin içine dalmıştı.


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İbrahim Çelikkol
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