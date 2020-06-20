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  4. İbrahim Kalın Libya konusunda Fransa'yı suçladı: En başından beri güvenilmezdi

İbrahim Kalın Libya konusunda Fransa'yı suçladı: En başından beri güvenilmezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 22:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece, orada olacağız" dedi. Kalın, ayrıca Fransa'yı Hafter'i destekleyerek NATO'nun güvenliğini 'tehlikeye atmakla' suçladı. Kalın, "Tüm bu bölgelere müdahale eden, yanlış isimlerle çalışan, gayrimeşru unsurları destekleyen ve sonra da dönüp bizi suçlayan Fransa'nın kendisidir. En başından beri güvenilmezdi. Bütün ateşkes antlaşmalarını, gerginliği azaltmaya yönelik bütün girişimleri bozdu." dedi.

İbrahim Kalın Libya konusunda Fransa'yı suçladı: En başından beri güvenilmezdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Kalın, Türkiye'nin 'sürdürülebilir bir ateşkes' sağlanabilmesi için Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra'yı boşaltması gerektiğini savunan UMH'nin bu duruşunu desteklediğini belirtti.

2015 yılında Fas'ta varılan siyasi antlaşmaya göndermede bulunan Kalın, Libya'da herkesin 2015 yılındaki pozisyonlarına geri dönmesi halinde bir ateşkes sağlanabileceğini söyledi. Kalın, "UMH'nin görüşü bu ve biz, bunu destekliyoruz; çünkü Hafter güçleri, bu stratejik yerleri fırlatma rampası olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

'NATO'NUN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Kalın, ayrıca Fransa'yı Hafter'i destekleyerek NATO'nun güvenliğini 'tehlikeye atmakla' suçladı. Kalın, "Libya'da biz meşru hükümeti destekliyoruz. Fransız hükümeti ise gayrimeşru bir savaş baronunu destekliyor ve NATO'nun güvenliğini, Akdeniz'in güvenliğini, Kuzey Afrika'nın güvenliğini ve Libya'nın siyasi istikrarını tehlikeye atıyor. Tüm bunlar ortadayken, hala bizi suçluyorlar, bizi eleştiriyorlar. Biz burada meşru isimlerle çalışıyoruz. Tüm bu bölgelere müdahale eden, yanlış isimlerle çalışan, gayrimeşru unsurları destekleyen ve sonra da dönüp bizi suçlayan Fransa'nın kendisidir. En başından beri güvenilmezdi. Bütün ateşkes antlaşmalarını, gerginliği azaltmaya yönelik bütün girişimleri bozdu. UMH, Hafter'in içinde bulunduğu hiçbir müzakereyi desteklemeyecek. Onların analizinden çıkardığımız sonuç bu ve biz, bunu destekliyoruz" diye konuştu.

BAE'Yİ DE SAVAŞI FİNANSE ETMEKLE SUÇLADI

BAE'yi 'savaşı finanse etmekle' suçlayan Kalın, BAE'nin Arap- İslam dünyasındaki rolünden ötürü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırı girişimlerini 'aptalca' diye niteledi. Mısır hakkında Kalın, Ankara'nın, Kahire'nin Mısır- Libya sınırı konusundaki 'meşru' güvenlik endişelerini anladığını; ancak Hafter'i desteklemenin yanlış bir politika olduğunu söyledi. Türkiye'nin Libya’daki geleceği hakkındaki bir soruya Kalın, "Libya Hükümeti orada olmamızı istediği sürece, orada olacağız" vurgusunu yaptı. (DHA)

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