MAGAZİN

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 09:10 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Seyrantepe'de bulunan binasını 15 milyon dolara satılığa çıkardı. Tatlıses, binanın satışından alacağı parayla İzmir'de otel açmayı planlıyor.

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İki yıldır İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses'ten yeni kararlar. Sanatçı, çok sevdiği İzmir'de yaşamak ve İstanbul'la bağlarını tamamen koparmak istiyor. Tatlıses, bu amaçla Seyrantepe'deki şirketinin merkezini satışa çıkardı. Ünlü türkücü, bina için 15 milyon dolar istiyor.

LOKANTASINI TAŞIYACAK

İbrahim Tatlıses, buradan gelecek parayla İzmir'de otel açıp turizm işine geri dönmek istiyor. Sanatçı, aynı binada bulunan Tatlıses Kebap'ı da başka bir yere taşıma kararı aldı. Sanatçı, diğer yandan yeni albümünü bitirmek üzere olduğunu ve yakında çıkaracağını açıkladı. (Sabah)

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