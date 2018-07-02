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İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2018 06:49 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses, kendisini arayıp “Oğlun İdo’yu öldüreceğiz” diye tehditte bulunan kişinin kimliğinin tespit edilmesini istedi. Savcılığa başvuran Tatlıses, “Oğlumun can ve mal güvenliği sağlansın” dedi.

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 28 Haziran günü oğlunun ve kendisinin albümlerinin dağıtım şirketi olan Esen Müzik'e gitti. Sarıyer'de bulunan şirketin santrali çaldı. Numarası belirsiz hat, çalışan tarafından yanıtlandığındaysa arayan şahıs, "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu öldüreceğiz" şeklinde sözler söyleyip kapattı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; gelen telefon, çalışan tarafından yetkililere iletilince İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurdu. Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, oğulları İdo ve Ahmet Tatlıses'in defalarca ölümle tehdide maruz kaldığını belirtti. Tatlıses dilekçesinde, İdo'nun Yalova'da vereceği konsere ölüm tehdidiyle çıkmak zorunda kaldığını ve konserin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştiğini beyan etti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Oğlu İdo'yu ölümle tehdit eden şahsın cezalandırılmasını isteyen İbrahim Tatlıses, İdo'nun can güvenliğinin sağlanmasını istedi. Tatlıses'in şikayetinin ardından, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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