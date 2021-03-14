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İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi

14.03.2021 07:09 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi

'İbo Show' programıyla ekrana dönen İbrahim Tatlıses, yine imaj değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde saç rengi yüzünden sosyal medyanın diline düşen ve "Boya saçımda fazla kaldı" açıklaması yapan İbrahim Tatlıses, bu kez de saçlarını ve bıyığını beyaza boyattı.

Ekrana döndüğü günden beri gündemden düşmeyen İbo Show'un 13 Mart Cumartesi ekrana gelen yeni bölümünde, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in yeni imajı programa damga vurdu.

69 yaşındaki sanatçının saçlarındaki ve bıyığındaki değişim dikkat çekti.

ÖNCEKİ DEĞİŞİMİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

'İbo Show'un 20 Şubat günü ekrana gelen 14'üncü bölümünde, sunucu İbrahim Tatlıses'in yeni imajı çok konuşulmuştu.

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Saç bıyığını siyaha boyatan Tatlıses, estetik iddialarıyla ilgili,"Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi boyanın fazla saçımda kalması sonucudur" ifadelerini kullanmıştı.

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SAÇLARINI VE BIYIKLARINI BEYAZA BOYATTI

Yeni imajı ve saç rengi yüzünden sosyal medyanın diline düşen İbrahim Tatlıses tekrar imaj değişikliğine gitti. Koyu siyah saçlarını ve bıyıklarını beyaza boyatan Tatlıses'in eleştirilen halinden eser kalmadığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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