İbrahim Tatlıses eski aşkı Perihan Savaş'ın oğlunu ziyaret etti! "Ona yemek programı yaptıracağım"

Yıllar önce bir evlilik yaşayan ve Melek Zübeyde isimli kızları olan İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın arasında dargınlık olup olmadığı sık sık merak ediliyor. Perihan Savaş sık sık bu konularla gündeme gelmek istemediğini ima etse de gündemden kaçamıyor.

"Torunları görmeye gelince veya kızım vasıtasıyla görüşüp konuşuyoruz... Aramızda küskünlük de sorun da yok" diyen Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer'den olan da bir oğlu var.

İbrahim Tatlıses son olarak eski aşkı Perihan Savaş ve 9 Kasım 1995 tarihinde hayatını kaybeden meslektaşı Yılmaz Zafer'in oğlu Savaş Zafer'i ziyaret etti.

Savaş Zafer hakkında konuşan Tatlıses, "Kendisi genç bir gurmedir aynı zamanda. Ona yemek programı yaptıracağım" dedi.

İSTANBUL'DA EV HAYALİ

İstanbul'a sık sık geldiğini belirten ünlü türkücü, "Gelip gidiyorum, buraya temelli taşınmadım. Burada bir ev almayı düşünüyorum. İzmir'den satıp, buradan alacağız. Hayat çok güzel gidiyor ama dostumu kaybettim. Ben ömrümde böyle bir dost görmedim. Bir daha da göremem" şeklinde konuştu.