İbrahim Tatlıses'ı çıldırtan yorum

Türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yüzünden takipçileri tarafından eleştirildi.

İzmir’de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan Tatlıses bu görüntüler yüzünden ‘duygusuz ve saygısız’ ithamlarına maruz kaldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Tatlıses'e 'Daha kaç gün önce annen öldü, Sayın İbrahim Tatlıses ayıp!' yazdı. İbrahim Tatlıses gelen yoruma tepkisiz kalmadı.

Ünlü türkücü; “Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!” sözleriyle isyan etti

