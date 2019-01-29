MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'ı çıldırtan yorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.01.2019 09:28 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde annesi Leyla Tatlı’nın vefatıyla sarsılan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yüzünden eleştiri aldı.

İbrahim Tatlıses'ı çıldırtan yorum

Türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yüzünden takipçileri tarafından eleştirildi.

İzmir’de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan Tatlıses bu görüntüler yüzünden ‘duygusuz ve saygısız’ ithamlarına maruz kaldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Tatlıses'e 'Daha kaç gün önce annen öldü, Sayın İbrahim Tatlıses ayıp!' yazdı. İbrahim Tatlıses gelen yoruma tepkisiz kalmadı.

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Ünlü türkücü; “Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!” sözleriyle isyan etti

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ibrahim tatlıses İbrahim Tatlıses annesi

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