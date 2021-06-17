İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yatakta 'günaydın' pozu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Instagram hesabından paylaştığı 'günaydın' pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Yıldız, geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen "İkinci kez anne olmak istiyor musunuz?" ve "Kaç kere aşık oldunuz?" sorularına verdiği yanıtlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü isim, ardında İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Elif Ada ile yastık savaşı yaparken çekilen görüntüleri paylaştı. Anne-kızın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.



