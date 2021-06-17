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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yatakta 'günaydın' pozu

17.06.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı Elif Ada ile sık sık paylaşımlar yapan Ayşegül Yıldız yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Instagram hesabından paylaştığı 'günaydın' pozuyla gündem oldu.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yatakta 'günaydın' pozu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Instagram hesabından paylaştığı 'günaydın' pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

yıldız

Yıldız, geçtiğimiz aylarda takipçilerinden gelen "İkinci kez anne olmak istiyor musunuz?" ve "Kaç kere aşık oldunuz?" sorularına verdiği yanıtlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Ünlü isim, ardında İbrahim Tatlıses ile evliliğinden olan kızı Elif Ada ile yastık savaşı yaparken çekilen görüntüleri paylaştı. Anne-kızın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

yastık


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Ayşegül Yıldız Instagram
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