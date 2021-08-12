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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ekranlara dönüyor

12.08.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Eski sunucu gazetecilere yeniden televizyona döneceğinin müjdesini verdi.

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız ekranlara dönüyor

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, eski işi olan sunuculuğa geri dönüyor. Bir süredir İbrahim Tatlıses ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada ile birlikte Bursa’da yaşayan Yıldız, işleri için artık İstanbul’a yerleştiğini söyledi.

"PROGRAM SUNACAĞIM"

Ayaküstü muhabirlerin sorularını cevaplayan ünlü sunucu, "1-2 gün içerisinde yeni televizyon projem belli olacak. Gündüz kuşağında program sunacağım. Hangi kanalda olacağımı şimdi söyleyeceğim ama dört büyük kanaldan biri olacak" dedi.

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Bu arada İbrahim Tatlıses'ten boşandıktan sonra Bursa'ya yerleşen Ayşegül Yıldız, işleri nedeniyle tamamen İstanbul'a yerleştiğini söyledi. Geçtiğimiz gün imaj değişikliği yapan Ayşegül Yıldız, yeni halini Instagram hesabından paylaşmıştı. Yıldız’ın takipçileri, bu imaj değişikliğini yeni program sunacak olmasına bağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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