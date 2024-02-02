İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli oğlu Sinan Emir’i paylaştı! 'Ayel’i bekliyoruz...'

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünya evine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar.

Yeniden torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, ikizlerin kendisine benzediklerini söyleyip mutluluğunu takipçileri ile paylaşmıştı. Ancak ikiz bebeklerden birinin kalbinde sorun olduğu haberi herkesi üzmüştü.

İbrahim Tatlıses üzen haberi sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerinden dua istemiş kalbinde sorun olan minik Tatlıses ameliyat olmuştu.

Yasemin Şefkatli son paylaşımını "Tünaydın. Emirikoy'la Ayel'i bekliyoruz. Siz napıyorsunuz?" notuyla yaptı. Takipçilerinden Yasemin Şefkatli'ye yorum yağdı.





