İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'dan imam Murat Gündoğdu'ya tepki!

İstanbul Sultangazi’deki Cebeci Camisi imamı Murat Gündoğdu sözleriyle sosyal medyada da gündemde. İmamın cuma namazı hutbesindeki "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” sözleri tepki çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada da yayılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'ten de imama tepki geldi. Gündeme dair genellikle sessiz kalmayı tercih eden İdo patladı.

"ANNEM, KARIM, KARDEŞLERİM..."

İdo Tatlıses paylaşımında "Sonra gençler camiiye niye gitmiyor! Gidenin de duyduğu şey şu. Aynı safta namaz kıldığı insanlar için, namazı kıldıran silahlarınızı hazırlayın diyor. Kimin ne olduğunu bilmeden. Yazık. Kendi evin yetmedi mi Allah'ın evine sokuyorsun siyasetini? Kim için silahlanın diyorsun? Karım? Babam? Annem? Kardeşlerim? Arkadaşlarım? Sevenlerim? Sevmeyenlerim? Vatandaşlarım? Senin tersine herkesin içine tohum ekmen gerekirken, soğutmaman uzaklaştırmaman gerekirken..." diyerek isyan etti.

