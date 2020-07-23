İbrahim Tatlıses'ın Pınar Gültekin paylaşımı tepki çekti!

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, öldürülen Pınar Gültekin’in katiline tepki gösterdi.

İbo açıklamasında "Bravo lan haza delikanlıymışsın, boğacaksın, yakacaksın, betona gömeceksin. Ne ayaksın oğlum sen!!! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın? Bunlar filmlerde bile olmaz oğlum. Erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz" dedi.

Geçmişte Tatlıses’in basına yansıyan şiddet haberleri akla geldi. İbo'nun Derya Tuna’nın topuğuna sıkması, Asena’yı saçlarından sürüklemesi gibi olaylar hatırlatılarak tepki gösterildi. İşte kadınların tepkilerinden bazıları:

“-Kurşunlattığın kadınları sen unutmuş olabilirsin ama biz kadınlar unutmadık densiz.”

“-Derya Tuna’yı ayağından vuran sen değil miydin?”

“-Kadın haklarını, kadınlara şiddet uygulayan birinin savunması çok komik.”

“-Sen de bu dünyaya bir kara lekesin.”

“-Zamanında her kadını döven adam mı söylüyor bunları? Komik olmuş biraz...”

“-Sen ki hayatına giren kadınları hamileyken bile dövdün, bu neyin savunması...”

“-Hayatındaki kadınları hamileyken döven, ayağına sıktıran, maçoluğun imparatoru...”

“-Asena’nın saç köklerinin dili olsa da konuşsa...”

“-Keşke Derya Tuna, Perihan Savaş, Asena bir gün senin hakkındaki her şeyi anlatsa...”



