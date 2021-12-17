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"İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım" iddiası! Mahkemeden flaş karar

17.12.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibel Gökçe'nin İbrahim Tatlıses'in tecavüzüne uğradığını iddia etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatlıses iddialardan sonra dava açmıştı. Mahkeme İbrahim Tatlıses'i haklı buldu.

"İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım" iddiası! Mahkemeden flaş karar

Sibel Gökçe, 8 yıl önce katıldığı televizyon programında, “20 yaşındayken İbrahim Tatlıses’in tecavüzüne uğradım” açıklaması yapmıştı. Herkesi şoke eden bu iddiadan sonra İbrahim Tatlıses Gökçe’ye 60 bin liralık tazminat davası açtı.

Tatlıses açıklamaların onuru ve itibarına zarar verdiğini öne sürdü. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; mahkeme, geçen yıl İbrahim Tatlıses’in açtığı davayı kısmen kabul ederek Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 12 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Her iki tarafın da itirazı üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay’ın tazminat miktarı yönünden davayı bozması üzerine dava yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde önceki gün görülen davanın karar duruşmasına sadece avukatlar katıldı. Mahkeme, yine İbrahim Tatlıses’i haklı buldu.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalılar Sibel Gökçe ile televizyon kanalı ve program yapımcısının 10 bin lira manevi tazminatı 8 yıllık faiziyle birlikte İbrahim Tatlıses’e ödemesine karar verdi.

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İbrahim Tatlıses
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