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İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan Harbiye Konseri ile sosyal medyayı salladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 00:07 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses'in yıllar önceHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser Kanal D'de yayınlandı. Kanal D'nin bayram nedeniyle yayınladığı İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri izleyenleri ekran başına kilitledi. Sosyal medyada İbrahim Tatlıses fırtınası esti ve Twitter'da en fazla konuşan konu oldu.

İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan Harbiye Konseri ile sosyal medyayı salladı!

Hayatını İzmir'de sürdüren ve 2011 yılında yaşadığı silahlı saldırıdan sonra sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, yıllar önce verdiği konserle ekranlara geri döndü.

İbrahim Tatlıses’in yıllar önce Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konser, TV'de ilk kez Kanal D ekranlarında seyirciyle buluştu. Tatlıses’in dev orkestra eşliğinde söylediği unutulmaz şarkılarına bu kez ekran başındakiler eşlik etti.

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Sosyal medyada da İbrahim Tatlıses fırtınası esti. Hayranları Tatlıses'e olan özlemlerini dile getirdi.

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Kanal D'nin sürpriz konser yayını İbrahim Tatlıses’in sevenleri için anılarla dolu bir akşam oldu.

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