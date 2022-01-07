İbrahim Tatlıses koronavirüsü yendiğini duyurdu: Pozitiftim negatife döndüm

İbrahim Tatlıses, 2011 yılında uğradığı ve ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından 2020 yılının Kasım ayında İbo Show ile ekranlara geri dönmüştü. Yıllardır sahnelerden uzak kalan Tatlıses konserlerine de başlamıştı. Ünlü türkücü son olarak İbo Show yılbaşı programıyla hayranlarıyla buluşmuştu.

"POZİTİFTİM NEGATİFE DÖNDÜM"

Konser ve ekran maratonuna devam eden İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. 70 yaşındaki Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü atlattığını duyurdu.



Tatlıses paylaşımında "Hayırlı günler arkadaşlar. Pozitiftim negatife döndüm" diyerek 8 Ocak'ta Ankara'da bir eğlence merkezinde konser vereceğini açıkladı.





