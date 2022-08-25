İbrahim Tatlıses son dakika sağlık durumu nedir, yaralı mı? Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı mı?

İbrahim Tatlıses ile ilgili haberler sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl, yaralı mı? Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı mı?

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi.

Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in yaralandığı aktarıldı.

İbrahim Tatlıses araçta sıkıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız”

Kaza nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

İBRAHİM TATLISES SIKIŞTIĞI ARAÇTAN ÇIKARILDI MI?

İbrahim Tatlıses uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, 1 Ocak 1952 yılında Arap asıllı bir baba ve kürt kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyoncu ve iş adamıdır.

Urfa’da inşaatte çalıştığı sırada söylediği bir türkünün şans eseri Adana’lı bir sinemacı tarafından duyulmasıyla müzik kariyerine başlamıştır. Kariyerinin ilk senelerinde Adana’da, ardından Ankara’ya gelerek gazino ve pavyonlarda sahneye çıkmaya başlamıştır.

Ün kazanması ise 1974 senesinde Ankara’daki Kınalı Pavyon’da, ‘’Ayağında Kundura’’ türküsünü söylerken olmuştur. 30’dan fazla albüm çıkaran İbrahim Tatlıses’in birçok filmi ve dizisi vardır. Bunun yanı sıra 20 sene boyunca sunuculuğunu yaptığı İbo Show kült bir program olmayı başarmıştır.

İbrahim Tatlıses müzik dışında gıda ve inşaat sektöründe de yer alır. İbrahim Tatlıses’in oğlu İDO ve kızı Dilan Çıtak da kendisi gibi şarkıcıdır.

