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  4. İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra ilk konser! Sosyal medyadan duyurdu

İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra ilk konser! Sosyal medyadan duyurdu

14.09.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırının ardından 12 yıl boyunca uzak kaldığı konser sahnelerine geri dönüyor. İstanbul'da konser verecek olan Tatlıses, hayranlarına haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra ilk konser! Sosyal medyadan duyurdu

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz sezon yıllar sonra İbo Show'la ekranlara dönmüştü. Programda sık sık şarkı da söyleyen Tatlıses performansıyla da hayranlarını etkilemişti.

Ünlü şarkıcı uğradığı silahlı saldırının ardından 12 yıl boyunca uzak kaldığı konser sahnelerine de geri dönüyor.

Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, konseer tarihini ve yerini açıkladı. Tatlıses, 23 Eylül Perşembe akşamı İstanbul Kuruçeşme'de yıllar sonra hayranlarının karşısına çıkacak.

Müzik yapımcısı Polat Yağcı da Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'ni İbrahim Tatlıses ile kapatmayı planlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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