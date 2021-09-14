İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra ilk konser! Sosyal medyadan duyurdu

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz sezon yıllar sonra İbo Show'la ekranlara dönmüştü. Programda sık sık şarkı da söyleyen Tatlıses performansıyla da hayranlarını etkilemişti.
Ünlü şarkıcı uğradığı silahlı saldırının ardından 12 yıl boyunca uzak kaldığı konser sahnelerine de geri dönüyor.
Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, konseer tarihini ve yerini açıkladı. Tatlıses, 23 Eylül Perşembe akşamı İstanbul Kuruçeşme'de yıllar sonra hayranlarının karşısına çıkacak.
Müzik yapımcısı Polat Yağcı da Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'ni İbrahim Tatlıses ile kapatmayı planlıyor.