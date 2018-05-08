MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'ten 9 yıl sonra bir ilk!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 09:26 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses, Afrin’deki askerlerimize moral için düzenlenen Hatay ziyaretinde okuduğu “Yaylalar” türküsü için 9 yıl aradan sonra stüdyoya girdi. Ünlü türkücü böylece hayatının ilk single’ına imza atmış oldu.

İbrahim Tatlıses'ten 9 yıl sonra bir ilk!

AK Parti’den İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, müzik dünyasındaki 9 yıllık suskunluğuna sürpriz bir projeyle son verdi. Türkücü, “Yaylalar”ın üç ayrı versiyonundan oluşan single’ın okumalarını tamamladı.

Afrin’de görev yapan askerlerimize moral için düzenlenen Hatay gezisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerlerle bu türküyü seslendiren Tatlıses, “Halktan gelen yoğun istek üzerine ‘Yaylalar’ı single olarak çıkarmaya karar verdik. Sonrasında da albüm için stüdyoya gireceğim” dedi.

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