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İbrahim Tatlıses'ten büyük jest! Hayranının kredi borcunu kapattı

25.12.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sahne alan İbrahim Tatlıses, kendisini dinlemek için kredi çeken hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı.

İbrahim Tatlıses'ten büyük jest! Hayranının kredi borcunu kapattı

İmparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam Ankara Günay'da sahne aldı. Perde açıldığı zaman gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan Tatlıses 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

Sahnede; 45 senedir önünüzde eğiliyorum. ve önünüzde eğilmekten şeref duyuyorum diyerek gelenleri selamladı.

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KREDİ ÇEKİP DİNLEMEYE GELDİ!

Tatlıses, Amasya'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi. Büyük sevgi karşısında gözyaşlarını tutamayan imparator, hayranının Kredi borcunu kapatacağını açıkladı. Tatlıses'in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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