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İbrahim Tatlıses'ten İzmir itirafı! "Aşk"

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 21:58 | Son Güncelleme

İzmir’de yeni bir restoran açan sanatçı İbrahim Tatlıses, hayatını kaybeden şarkıcı Dilber Ay için başsağlığı dileklerini iletti. İzmir’i sevdiğini, aşık olduğunu belirten Tatlıses, "Yerleşmekle kalmadım, herkesi buraya getirdim. Hep birlikte İzmirlileştik” dedi.

İbrahim Tatlıses'ten İzmir itirafı! "Aşk"

İzmir’e yerleşen İbrahim Tatlıses, Alsancak’ta yeni bir restoran açtı. Ünlü sanatçı, hayranlarından yoğun ilgi gördü, açılış sırasında adeta izdiham yaşandı. Bir kadın ise Tatlıses’e nazar boncuğu taktı.

Ünlü sanatçı, eski eşi Derya Tuna, oğlu İdo ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikte daha sonra açılış kurdelesini kesti. İbrahim Tatlıses, daha sonra da Derya Tuna, oğlu ve kızıyla birlikte yapılan ciğer dürümden tattı.

DİLBER AY İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Keyfi oldukça yerinde olduğu gözlenen Tatlıses, şarkıcı Dilber Ay’ın ölümüne üzüldüğünü belirterek, yakınlarına başsağlığı diledi: Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir dostumdu, arkadaşımdı. Çok da iyi bir sesti; mert yürekli. Herkes sırayla gidecek.

"HEP BİRLİKTE İZMİRLEŞTİK"
İzmir’e yerleştiğini, artık İzmirli olduğunu belirten sanatçı, basın mensuplarının “Sizi İzmir’e bağlayan nedir?” sorusuna, “Aşk” yanıtını verdi.

Tatlıses, “Yerleşmekle kalmadım, herkesi buraya getirdim. İzmir’in aşkı, İzmir’e olan sevgim. 35 sene buranın ekmeğini yedim; gördüm ki ben 40 sene boşu boşuna yaşamışım. İzmir’i seviyorum, İzmir de beni seviyor. Hep birlikte İzmirlileştik. Sevilmeyecek bir memleket değil” şeklinde konuştu.

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Tatlıses, yeni açtığı iş yeriyle ilgili, “Ben yemediğimi yedirmem. Bugüne kadar da öyle yaptım. Babam bana söylemişti. ‘Baba bu kuzu ciğeri neden alıyorsun, çok pahalı, dana ciğeri alalım?’ dedim. ‘Oğlum sen de yiyorsun’ dedi. O günden bugüne 9 yaşındaydım, o zamanlar aklımda kalmış. Baba mesleğim ciğercilik” ifadelerini kullandı.

Derya Tuna, “Bir tane İstanbul’a açarsın ciğerci” dedi. Ünlü sanatçı, “İstanbul bitti hanım, bitti. İstanbul’u kapatıyorum. Orada da var kebap salonu. Orayı buraya taşıyacağım” yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses İzmir Derya Tuna

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