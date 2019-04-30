İzmir’e yerleşen İbrahim Tatlıses, Alsancak’ta yeni bir restoran açtı. Ünlü sanatçı, hayranlarından yoğun ilgi gördü, açılış sırasında adeta izdiham yaşandı. Bir kadın ise Tatlıses’e nazar boncuğu taktı.

Ünlü sanatçı, eski eşi Derya Tuna, oğlu İdo ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikte daha sonra açılış kurdelesini kesti. İbrahim Tatlıses, daha sonra da Derya Tuna, oğlu ve kızıyla birlikte yapılan ciğer dürümden tattı.

DİLBER AY İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Keyfi oldukça yerinde olduğu gözlenen Tatlıses, şarkıcı Dilber Ay’ın ölümüne üzüldüğünü belirterek, yakınlarına başsağlığı diledi: Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir dostumdu, arkadaşımdı. Çok da iyi bir sesti; mert yürekli. Herkes sırayla gidecek.

"HEP BİRLİKTE İZMİRLEŞTİK"

İzmir’e yerleştiğini, artık İzmirli olduğunu belirten sanatçı, basın mensuplarının “Sizi İzmir’e bağlayan nedir?” sorusuna, “Aşk” yanıtını verdi.

Tatlıses, “Yerleşmekle kalmadım, herkesi buraya getirdim. İzmir’in aşkı, İzmir’e olan sevgim. 35 sene buranın ekmeğini yedim; gördüm ki ben 40 sene boşu boşuna yaşamışım. İzmir’i seviyorum, İzmir de beni seviyor. Hep birlikte İzmirlileştik. Sevilmeyecek bir memleket değil” şeklinde konuştu.