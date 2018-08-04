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İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya övgü dolu sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 12:33 | Son Güncelleme

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile olan evliliğinden doğan oğlu İdo hakkında dikkate değer satırlar paylaştı.

İbrahim Tatlıses'ten oğlu İdo'ya övgü dolu sözler

Kariyerini babası İbrahim Tatlıses gibi müzik sektörü üzerine kuran İdo Tatlıses, başarılı sahne performansı ve şarkılarıyla kısa sürede adından söz ettirdi. Kariyer yolculuğunu babasının kanatları altında yapmayan ve tek başına ayakta duran İdo bu tercihiyle babası İbrahim Tatlıses’ten de geçer not aldı. Oğluyla ilgili paylaşımda bulunan Tatlıses, İdo’nun kariyeriyle ilgili olarak: “ALLAH var İdo beni mahçup etmedi yıkıp geçiyor ve ben İdo’ya hiç birşey öğretmeden, o kendi kendini yetiştirmiştir…Tebrikler İdo can” ifadelerini kullandı.


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ibrahim tatlıses Derya Tuna ido tatlıses

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