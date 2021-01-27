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İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak barıştı

27.01.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak barıştı

İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak aylar sonra bir araya geldi baba - kız buzları eritti.

İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak’ın kendi kızı olduğunu yıllar sonra kabul etmiş, genç şarkıcı da açtığı davayla ‘Tatlıses’ soyadını kullanmaya hak kazanmıştı.

DİLAN’A EV VERMEDİ

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıkladı. Tatlıses sözünü tuttu ve Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev verdi. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden oldu.

KIRGINLIK BİTTİ

Ev krizinden sonra baba kız aylar sonra bir araya geldi. İbo Show programı için İstanbul'da bulunan İbrahim Tatlıses kızını evinde ziyaret etti. Bu buluşmayı ölümsüzleştiren Dilan Çıtak paylaştığı fotoğrafın altına, 'Evime hoş geldiniz babacığım' mesajını düştü.

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