İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak’ı Gülçin Karakaya barıştırdı

Bir süre önce 'ev krizi' yüzünden araları açılan İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak’ı Gülçin Karakaya’nın barıştırdığı söyleniyor. İbrahim Tatlıses’le evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Gülçin Karakaya, ünlü sanatçının kızı Dilan Çıtak’la da yakın arkadaş oldu.

Son dönemde sosyal medyada sık sık Çıtak’la fotoğraflarını paylaşan Karakaya, önceki gün de genç şarkıcı ve sevgilisi Levent Dörter’le çektirdiği bu kareyi yayınladı.

Gülçin Karakaya ve Çıtak geçtiğimiz hafta ise İbrahim Tatlıses ile Bodrum'a gitmişti.

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası’ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı. Tatlıses sözünü tutup Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermişti. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden olmuştu.

