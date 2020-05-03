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İbrahim Tatlıses yaptığı yardımı böyle duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 09:39 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses, Ramazan ayı nedeniyle 300 aileye gıda kolisi yardımında bulundu. İbo yaptığı paylaşımla gündem oldu.

İbrahim Tatlıses yaptığı yardımı böyle duyurdu

İzmir'deki evinde karantinada olan İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından bir video yayınladı.

Usta sanatçı videoda şunları söyledi:

"Bugün 300 haneye ulaştık. Allah kısmet ederse bayrama yakın 300 haneye daha ulaşacağız.

İran’dan Şerifa Hanım'la birlikte yapmış olduğumuz bu ramazan paketini kabul edip geri çevirmediğiniz için teşekkür ederiz. Rahmetli annemin babamın hayrınadır; Allah Kabul Etsin..."

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