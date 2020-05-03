İbrahim Tatlıses yaptığı yardımı böyle duyurdu

İzmir'deki evinde karantinada olan İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından bir video yayınladı.
Usta sanatçı videoda şunları söyledi:
"Bugün 300 haneye ulaştık. Allah kısmet ederse bayrama yakın 300 haneye daha ulaşacağız.
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Bugün 300 haneye ulaştık Allah kısmet ederse bayrama yakın 300 haneye daha ulaşacağız İran’dan Şerifa Hanımla birlikte yapmış olduğumuz bu Ramazan paketini kabul edip geri çevirmediğiniz için Teşekkür ederiz ???????? Rahmetli Annemin Babamın Hayrınadır Allah Kabul Etsin ???????? Hayırlı Cumalar ????????????????
İran’dan Şerifa Hanım'la birlikte yapmış olduğumuz bu ramazan paketini kabul edip geri çevirmediğiniz için teşekkür ederiz. Rahmetli annemin babamın hayrınadır; Allah Kabul Etsin..."
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