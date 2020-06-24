MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Tatlıses'in Oğluna Tehdit

İbrahim Tatlıses'in Oğluna Tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

İbrahim Tatlıses, oğlunu öldüreceğiz diye aldığı telefonların ardından savcılığa başvurdu.

İbrahim Tatlıses'in Oğluna Tehdit

İbrahim Tatlıses, oğlunu öldüreceğiz diye aldığı telefonların ardından savcılığa başvurdu. 28 Haziran günü, İbrahim Tatlıses albüm dağıtım şirketi olan Esen Müzik'e gitti. Bilinmeyen bir numaradan arayan kişiler santral çalışanına "İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'yu öldüreceğiz" dedi ve telefonu kapattı. Sürecin başlamasının ardından Tatlıses'ler gerekli güvenlik önlemlerini alırken, İbrahim Tatlıses savcılığa başvuru yaptı.

Konser Güvenlik Önlemleri Altında Gerçekleşti

Bu telefonu alan çalışan, yetkililere gelen telefon hakkında bilgi verdi. Ardından avukatlar devreye girerek savcılığa şikayet dilekçesini sundu. Dilekçe de sadece İdo Tatlıses'in değil, İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in de defalarca ölümle tehdit edildiği belirtildi.

Dilekçede aynı zamanda İdo'nun Yalova konseri öncesi de tehditlerin devam ettiği, konsere yoğun güvenlik önlemleri altında çıkıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda Tatlıses, oğlunun can ve mal güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Başvurunun ardından savcılık soruşturma başlattı.

İbrahim Tatlıses'ten Açıklama

Olayın basına yansımasının ardından İbrahim Tatlıses cephesinden de yanıt gelmekte gecikmedi. Tatlıses, "Geçtiğimiz gün oğlum İdo ile ilgili yaşanan tehdit olayının basına yansımış olduğunu görmüş bulunmaktayım. Bu tehdit her baba gibi tabii ki de beni de üzmüş ve etkilemiştir. İbrahim Tatlıses olarak ben zaten bütün evlatlarımın can ve mal güvenliğini korumak için elimden geleni yıllardır yapıyorum. Fakat olayın basına yansıyan halinden bir aciziyet içinde olduğumuz izlenimi çıkmaktadır. Herkes şunu bilsin ki çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur. Biz kanun ve nizamlara olan saygımızdan dolayı yüce Türk adaletine bilgi vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak gördük. Bu durumun yanlış anlaşılmaya mahal verecek şekilde haber yapılması bu açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda medya organlarından böylesine hassas bir olayın haberini yaparken daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.'' şeklinde bir açıklamada bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNERKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadıKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Aşık’ın çocuklarının feryadı yürek yaktı: Biz annemizi istiyoruz

Çocuklarının feryadı yürek yaktı: Biz annemizi istiyoruz

Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü

Yağmur ünlü oyuncuyu vurdu! Tiyatrosuna yıldırım düştü

Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Aslı Bekiroğlu meslektaşlarını ti'ye aldı

Aslı Bekiroğlu meslektaşlarını ti'ye aldı

Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

Enerji Vermesi İçin Her Gün Arkadaşının Spermini İçen Kadın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.