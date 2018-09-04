HABER

IBU ile RTEÜ arasında iş birliği anlaşması imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:02 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman: - "Bu anlaşma hem RTEÜ'ye hem de IBU'ya bir güç katmış olacak"

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

IBU Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine, IBU Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ile RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman katıldı.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocayusufoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin üniversitelerine her alanda desteğini hissettiklerini söyledi.

RTEÜ ile başta "Mevlana" ve "Erasmus" değişim programları olmak üzere iş birliği anlaşmaları imzalayarak üniversiteleri birbirlerine yakınlaştırdıklarını vurgulayan Kocayusufoğlu, "Bu eğitim anlaşmalarının başta öğrenci değişim programları olmak üzere akademik dünyanın da birbirlerine gidip gelebilme, destek verebilme anlamında etkileri ve katkıları olacak." dedi.

"Mevlana" ve "Erasmus" programlarını en iyi ve en aktif şekilde kullandıklarını dile getiren Kocayusufoğlu, kontenjanları tamamen doldurarak ilave destekler aradıklarını ve bu tarz ikili iş birlikleriyle meydana gelen açıklarını kapatmak istediklerini söyledi.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise eğitim kalitesini artırmak ve nitelikli eğitim ile araştırma yapabilmek adına anlaşmalar imzaladıklarını belirterek, bu anlaşmalar sayesinde her iki üniversitedeki öğrencilerin bölümlerine göre belli dönemlerde değişim yapıp okuyabileceğini aktardı.

Balkanlar coğrafyasının aynı tarih, kültür ve medeniyetin eserleri olduğunu ifade eden Karaman, "O yüzden Türkiye için ve bizim İslam medeniyeti için önemli bir coğrafya." dedi.

Öğretim görevlilerin de değişimini sağlayarak ortak araştırma ve projeler yapabileceklerini aktaran Karaman, "Ortak etkinlik, sempozyum, kongre gibi etkinlikler düzenleyebileceğiz. Akademik anlamda ne faaliyet varsa bunların hepsi IBU ile yapabileceğiz. Bu anlaşma hem RTEÜ'ye hem de IBU'ya bir güç katmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, araştırma anlamında Makedonya Milli Tarih Enstitüsü ile de anlaşma yaptıklarını söyledi.

PARTNEROrganize geceOrganize gece
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabilirizİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz
Taksim Meydanı'nda intihar girişimiTaksim Meydanı'nda intihar girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anlaşma ikili işbirliği Makedonya Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İhracatçıya parasını Türkiye'de tutma zorunluluğu getirildi

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Dubai'deki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Doğu Perinçek: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığının esiri olmamızı beklemesin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı

İcra yoluyla çocuklarını görmek isteyen anne dehşet saçtı

Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

Yıldız Tilbe konserinde görevliler ve vatandaşlar arasında korkunç kavga

Yıldız Tilbe konserinde görevliler ve vatandaşlar arasında korkunç kavga

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

Taksim Meydanı'nda intihar girişimi

Taksim Meydanı'nda intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.