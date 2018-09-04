IBU ile RTEÜ arasında iş birliği anlaşması imzalandı

"Mevlana" ve "Erasmus" programlarını en iyi ve en aktif şekilde kullandıklarını dile getiren Kocayusufoğlu, kontenjanları tamamen doldurarak ilave destekler aradıklarını ve bu tarz ikili iş birlikleriyle meydana gelen açıklarını kapatmak istediklerini söyledi.

RTEÜ ile başta "Mevlana" ve "Erasmus" değişim programları olmak üzere iş birliği anlaşmaları imzalayarak üniversiteleri birbirlerine yakınlaştırdıklarını vurgulayan Kocayusufoğlu, "Bu eğitim anlaşmalarının başta öğrenci değişim programları olmak üzere akademik dünyanın da birbirlerine gidip gelebilme, destek verebilme anlamında etkileri ve katkıları olacak." dedi.

Anlaşmaların imzalanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kocayusufoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin üniversitelerine her alanda desteğini hissettiklerini söyledi.

RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise eğitim kalitesini artırmak ve nitelikli eğitim ile araştırma yapabilmek adına anlaşmalar imzaladıklarını belirterek, bu anlaşmalar sayesinde her iki üniversitedeki öğrencilerin bölümlerine göre belli dönemlerde değişim yapıp okuyabileceğini aktardı.

Balkanlar coğrafyasının aynı tarih, kültür ve medeniyetin eserleri olduğunu ifade eden Karaman, "O yüzden Türkiye için ve bizim İslam medeniyeti için önemli bir coğrafya." dedi.

Öğretim görevlilerin de değişimini sağlayarak ortak araştırma ve projeler yapabileceklerini aktaran Karaman, "Ortak etkinlik, sempozyum, kongre gibi etkinlikler düzenleyebileceğiz. Akademik anlamda ne faaliyet varsa bunların hepsi IBU ile yapabileceğiz. Bu anlaşma hem RTEÜ'ye hem de IBU'ya bir güç katmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, araştırma anlamında Makedonya Milli Tarih Enstitüsü ile de anlaşma yaptıklarını söyledi.

