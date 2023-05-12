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İç Anadolu Bölgesi haritası – İç Anadolu Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

10.05.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçinde yaşadığımız bölgelerle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için bazı coğrafi kaynaklardan faydalanmamız gerekir. Bu coğrafi kaynakların başında haritalar gelmektedir. Haritalar kendi içlerinde farklı özelliklere sahiptir. Bazı haritalar bölgeleri daha ayrıntılı incelemeye fırsat sunarken bazıları ise daha yüzeysel bilgiler sunar. Sınır bilgileri veren haritalar ise siyasi harita olarak isimlendirilir. Peki, İç Anadolu Bölgesi siyasi haritası neleri içerir?

İç Anadolu Bölgesi haritası – İç Anadolu Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

Ülkelerin, bölgelerin, kıtaların sınırları ile ilgili bilgi veren haritalar, siyasi harita olarak tanımlanır. Siyasi haritalarda ülkelere bakılabileceği gibi yalnızca bölgelere de bakılabilir. İnsanlar nerede yaşıyorsa o bölgenin siyasi haritasını inceleyebilir. Türkiye toplam yedi bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgeler arasında İç Anadolu Bölgesi de yer alır. İç Anadolu Bölgesi siyasi haritası bizlere doğrudan iller, ilçeler ve il sınırları ile alakalı bilgiler verir.

İç Anadolu Bölgesi haritası nasıl?

İç Anadolu Bölgesi haritası bölgede yer alan şehirleri, şehir sınırlarını ve ilçeleri göstermektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak bölge hakkında detaylı bilgiye sahip olmak mümkündür. Özellikle eğitim ve öğretim alanında coğrafya derslerinde bu haritaların önemi bir hayli büyüktür. Siyasi haritalar şehirlerin yüzölçümleri küçültülerek, kuşbakışı bir düzleme çizilmesiyle meydana gelir. Bu harita türünde ova, dağ, tepe, ırmak gibi yeryüzü oluşumlarından bahsedilmez. Bu oluşumlara fiziki haritalarda yer verilmektedir. Çünkü bu bilgiler bölgelerin fiziki niteliklerini yansıtır. Bu haritalarda başkentlerden şehirlere, ilçelerden il sınırlarına kadar olan bilgiler verilir. Diğer harita türlerinde olduğu gibi siyasi haritalarda da renklendirme metodu tercih edilir. Harita üzerinde yer alan bölgeler, ilçeler, il sınırları farklı renkler kullanılarak gösterilmektedir. İç Anadolu Bölgesi siyasi haritasından da şehir merkezleri, komşu ülkeler, iller ve ilçeler renkli bir şekilde yer alır.

İç Anadolu Bölgesi illeri hangileri?

İç Anadolu Bölgesi, ülkemizin yedi coğrafi bölgesi arasında bulunur. Ülkemizin gelişmiş bölgeleri arasında yer almaktadır. 151 bin kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olduğu için ülkemizin yaklaşık olarak yüzde 21’lik kısmını kapsar. Konum bakımından Anadolu'nun tam ortasında görülür. Bu yüzden bölge, Orta Anadolu adıyla da anılmaktadır. Bölge, sanayi başta olmak üzere, turizm ve tarım alanındaki gelişmeleri ile de öne çıkmaktadır. Özellikle tarım açısından tahıl ambarı unvanına sahiptir. İç Anadolu Bölgesi toplam on üç şehre ev sahipliği yapmaktadır. Tüm bu şehirler ile ilgili bilgilere siyasi haritalar aracılığıyla ulaşabilmek mümkündür. Buna göre Aç Anadolu Bölgesi şehirleri şunlardır:

  • Ankara
  • Yozgat
  • Eskişehir
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Çankırı
  • Niğde
  • Aksaray
  • Sivas
  • Konya
  • Kayseri
  • Kırşehir
  • Nevşehir

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Yukarıda yer alan şehirler İç Anadolu Bölgesi il sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ancak bu şehirlere bağlı bazı ilçeler, başka bölgelerde de yer alır. Buna sebep olan durum İç Anadolu'nun başka bölgelere de sınırı olmasıdır. Sınırı olduğu için bazı ilçeler Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu gibi farklı bölgelerde de görülür.

İç Anadolu Bölgesi ilçeleri haritası nasıl?

Bölge toplam dört kısımdan oluşmaktadır. Orta Kızılırmak, yukarı Kızılırmak, yukarı Sakarya ve Konya kısımlarından meydana gelen bölgede toplam 172 ilçe bulunur. Türkiye’nin fazla nüfusa sahip bölgeleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca doğal kaynaklar açısından en zengin bölgelerden biridir. İç Anadolu Bölgesi ilçeleri haritası ile tüm bu ilçelerin detaylı bilgilerini görebilmek mümkündür. İç Anadolu Bölgesi yüzölçümü bakımından oldukça büyük bir bölgedir. Bundan kaynaklı Doğu Anadolu Bölgesi'nden sonra ülkemizin ikinci büyük bölgesi olma özelliğini taşımaktadır. Yağış bakımından en az yağışın görüldüğü bölgelerden biridir.

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İç Anadolu Bölgesi siyasi harita

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