Ege Bölgesi haritası – Ege Bölgesi’ndeki illeri ve sınırları gösteren siyasi harita

Ege Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Adını Ege Denizi'nden alan bölge, ülkemizin en küçük üçüncü bölgesi olma özelliğini taşır. Bu bölgede pek çok şehir ve ilçe mevcuttur. Bu şehir ve ilçeleri incelemek için siyasi haritalardan faydalanılmaktadır. Siyasi haritalar bu konuda önemli bir kaynak görevi görür. Şehir ve ilçeler dışında bölgenin il sınırlarını da bu harita üzerinden görebilmek mümkündür.

Ülkemizin önemli coğrafi bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi, Ege ve İç Ege olmak üzere toplam iki kısımdan meydana gelir. Ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olma özelliğini elinde bulunduran bölge, tarihi dokusuyla da öne çıkmaktadır. Yaz mevsimi kurak geçen bölgelerden biridir. Kış mevsiminde ise çok yağış alan bir bölge değildir. Bölgede bulunan illeri ve ilçeleri ayrıntılı bir şekilde görebilmek için siyasi haritalardan faydalanılır. Herhangi bir yeryüzü parçasının küçültülmüş hâlini görmek için harita gibi önemli kaynaklardan yardım alınır. Bu harita türünde bölgenin ova, dağ, tepe gibi yeryüzü oluşumlarına yer verilmez. Bölgenin şehirleri ve ilçeleriyle birlikte nüfus bilgilerine de bu harita üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Ege Bölgesi illeri hangileri?

Bölgenin kuzey kesiminde Marmara, güney kesiminde Akdeniz, doğu kesiminde İç Anadolu ve batısında da ismini aldığı Ege Denizi bulunmaktadır. Bölgede Akdeniz iklimi sahiptir. Tarım ve sanayi gibi alanlarda gelişmiş bölgeler arasında yer alır. Ayrıca ulaşım konusunda da önemli bir noktaya gelmiş bölgelerden biridir. Tarih kokan pek çok önemli esere ev sahipliği yapan bölge, tatil beldeleri ile de öne çıkar. Ege Bölgesi'nde toplam sekiz şehir bulunmaktadır. Bu şehirlerin hepsi siyasi haritalarda detaylı bir şekilde gösterilir. Buna göre Ege Bölgesi şehirleri şunlardır:

Denizli

Manisa

Afyon

Uşak

Aydın

Muğla

Kütahya

İzmir

Bölge, ülkemizin en küçük üçüncü bölgesi olmasına rağmen nüfus bakımından bir hayli kalabalıktır. Öyle ki Marmara Bölgesi'nden sonra en kalabalık bölge olarak bu bölge öne çıkmaktadır. Bölgede yer alan tüm iller siyasi harita üzerinde renklendirme metodu kullanılarak gösterilmektedir. Siyasi haritalar bölgenin şehirleriyle birlikte il sınırlarına da belirtir. Yukarıda yer alan şehirler, Ege Bölgesi il sınırları içerisinde yer alır. Bölge, aynı zamanda Avrupa ülkelerine deniz aracılığıyla geçiş imkânı tanıyan önemli bir nokta olarak da karşımıza çıkar. Bölgenin deniz sınırına sahip olduğu ülke ise Yunanistan’dır.

Ege Bölgesi ilçeleri haritası sınırları nasıl?

Ege Bölgesi'nin sınırları kuzey kesimde bulunan Kaz Dağı’ndan başlamakta ve Muğla’nın Köyceğiz kıyılarına kadar uzanmaktadır. Bölgenin hem illeri hem ilçeleri hem de il sınırları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için siyasi haritalardan faydalanılması gerekmektedir. Haritalar genel olarak coğrafi bölgeler hakkında bizlere önemli bilgiler sunar. Ege Bölgesi, ülkemizin yaklaşık olarak 85 bin metrekarelik bir alanını kapsamaktadır. Bölgede toplam sekiz il vardır. Bu sekiz şehirlerden beşi iç bölümde yer alırken kalan üçü ise Ege Denizi kıyı kesiminde bulunur. Bu şehirlere bağlı birçok ilçe de mevcuttur. Ege Bölgesi'nde genel olarak toplam 132 ilçe yer almaktadır. Bu ilçelere siyasi haritalarda ayrıntılı bir biçimde yer verilmektedir.

