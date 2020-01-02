İç Anadolu'da kültür sanat

SİVAS (AA) - Sivas, Kırşehir ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu, John Bauchan'ın kaleme aldığı, Mehmet Ergin'in Türkçe'ye çevirdiği ve Volkan Gündüz'ün yönettiği "39 Basamak" adlı oyunu sahneleyecek.

Londra'da geçen hikayede, Richard Hannay'ın tiyatroda gizli ajan Annabella ile tanışması ve kendisini "39 Basamak" isimli gizli bir görevin içinde bulması, gerilim ve heyecan dolu bir dille anlatılıyor.

Oyunda Ufuk Bostancı, İnanç Keteci, Serkan Yanar ve Burak Fındıkçı rol alıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 4 Ocak Cumartesi 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

- Kırşehir

Konya Devlet Tiyatrosu, Kırşehir'de Ayşen Gruda'nın yazdığı ve sanatçı Alpay Ulusoy'un sahneye koyduğu "kasetçi" adlı oyunu sahneleyecek.

Tiyatro eseri, taşı toprağı altın düşüncesiyle Türkiye'nin dört bir tarafından İstanbul'a göç eden Anadolu insanının hayatta kalmak için verdikleri mücadeleyi, hayallerini ve umutlarını anlatıyor.

Oyun, 7 Ocak Salı günü saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde oynanacak.