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  4. “İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi! O anları sosyal medyadan paylaşınca tepki yağdı

“İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi! O anları sosyal medyadan paylaşınca tepki yağdı

16.09.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Ottowa kentinde yaşayan Laura Gagon isimli bir kadın evine yakın bir parkta yürüyüş yapmak istedi. Spor yaptığı için iç çamaşırı kullanmadığını dile getiren kadın yanın yaklaşan başka bir kadının önce sözlü tacizine uğradı. Ardından ise Gagon aynı kadının fiziksel şiddetine maruz kaldı. Gagon bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kanada’da yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Laura Gagon isimli bir kadın parkta yürüyüş yaptığı sırada iç çamaşırı kullanmadığı için başka bir kadının hedefi oldu. Gagon’un Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde şüphelinin iç çamaşırı giymediği için Gagon’a yaklaştığı ve ona vurduğu görülüyor. Bir yanda da şüpheli Gagon’un kamera çekimine son vermesini istiyor.

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“BAŞIMA GELEN EN KORKUNÇ ŞEYDİ”

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Kadın bisikletini bırakarak saldırdığı sırada Gagon koşarak arabasına sığındı ve şüpheli motor kaputuna tırmandığı için bir süre otoparkta mahsur kaldı. Şok edici olayın videosunu internette paylaşan Gogan gönderisine, “İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım. Bana karşı eylemlerini kaydetmek için Instagram canlı yayını kullandım. Beni kovalamaya devam etti. Başıma gelen en korkunç şeydi. Lütfen dışarıda güvende olun” notunu ekledi.

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Olay yerine polis ekipleri çağrılırken 37 yaşındaki bir kadın tutuklandı. Mahkemeye çıkartılması beklenen kadın gözaltına alındı. Polis olay ilişkin olarak, “Fiziksel kavgaya dönüşen sözlü bir tartışmaydı. Memurlar Çarşamba günü saat 18.40 sıralarında bir çarpışma ihbarı için Billings Bridge yakınlarındaki bir bölgeye çağrıldı. Olay yerine gittiklerinde bir kadının saldırıya uğradığını tespit ettiler. Memurlar, 37 yaşındaki bir kadını araştırdı ve tutukladı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya iç çamaşırı
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