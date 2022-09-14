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Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa selülitlerini ve fazla kilolarını böyle kutladı! Çırılçıplak poz verdi

14.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla kısa sürede fenomen dönüşüne Ariella Nyssa, fazla kilolarını eleştirenlere sosyal medyadan cevap verdi. Vücudunu gizlemek yerine herkese meydan okuyan Nyssa, toplum tarafından kusur olarak görülen selülit, fazla kilo ve çatlaklarını sergilemek için tamamen çıplak fotoğraflarını paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa selülitlerini ve fazla kilolarını böyle kutladı! Çırılçıplak poz verdi

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tepki gösteren Arielle Nyssa, kadınların doğal halleriyle daha güzel olduğunu savundu. Büyük beden fenomen kendisine yapılan olumsuz eleştirilere aldırış etmeden vücuduyla barışık olduğunu ve kendisini sevdiğini söyledi. Kadınların güzellik kalıplarının dışına çıktığında dışlandığını ifade eden Nyssa,700 bin Instagram takipçisine cesur bir paylaşım yaptı. Bedeninde kusur olarak görülen noktaları saklamamayı seçen isim doğal varlıklarını göstermek için çırılçıplak kamera karşısına geçti.

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“HEPSİ GERÇEK VE BANA AİT”

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Kadınların bedenlerini ve kendilerini sevmeleri için beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Nyssa, tamamen photoshop ve filtreden uzak doğal bir şekilde küvetin üzerine oturduğu pozlarını paylaştı. Kadınların gerçek bedenleriyle övünmesi gerektiğini dile getiren Nyssa gönderisine, “Mükemmel olmamak tamamen normal! Selülit, fazla kilo ve çatlaklar... Hepsi gerçek ve bana ait. Her şeyi bırakın ve bununla gurur duyun. Yalnızca bir bedeniniz var ve siz zannettiğinizden çok daha güzelsiniz” notunu ekledi.

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Nyssa’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Fenomen ismin gönderi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Selülit
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