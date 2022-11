'İç çamaşırım konuşuldu' demişti! Aleyna Tilki iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle olay oldu

Yeni şarkısı Tanırım İntiharı'ı ile gündemde olan Aleyna Tilki son paylaşımıyla gündeme geldi. Aleyna Tilki kendisine gelen "Şahane popon yeterince gözükmüyor. Daha çok ön plana çıkar. Take It or Leave It'de ne güzel gözüküyordu" mesajını paylaşarak "Bu tweet, toplumun çok büyük bir bölümünün iç sesi. Yeni şarkımda bahsettiğim duygudan çok bir önceki İngilizce şarkımdaki iç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi" deyince tepki çekmişti.

İddialı seçimleriyle son dönemde adından söz ettiren Aleyna Tilki yeşil iç gösteren mini elbisesiyle olay oldu.

İDDİALI DEKOLTESİ OLAY OLDU

Bu sefer iç çamaşırı tercih etmeyen Tilki'nin elbisesinin göğsünden aşağıya kadar inen dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki'nin tarzını görenler "İnadına yapıyor", "Onun bedeni onun kararı" yorumlarında bulundu.