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İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!

30.10.2020 12:29 | Son Güncelleme:
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İç çamaşırının üzerine ceket giyip alışverişe çıktı!

Danimarka'da yaşayan 40 yaşındaki Gitte Von G adlı Instagram modeli, iç çamaşırının üzerine giydiği ceketle alışveriş yaptı. O anları Instagram hesabından paylaşan cüretkâr model bazı takipçileri tarafından tepki çekti.

Sınır tanımayan pozlarıyla Instagram’da ünlenen Danimarkalı Gitte Von G, son paylaşımıyla yok artık dedirtti.

Asıl mesleği veri analistliği olan 40 yaşındaki Gitte Von G, Instagram’daki cesur pozlarıyla tanındı. Yaklaşık 60 bin takipçisi olan Danimarkalı güzel, son paylaşımıyla herkesi çok şaşırttı. Önü tamamen açık yeşil bir ceket giyen Danimarkalı kadın sadece iç çamaşırıyla alışveriş mağazasına gitti.

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"HEYECAN VERİCİ"

Deneyimi "heyecan verici" olarak nitelendiren Gitte, topuklu ayakkabılarla dolaşırken alışveriş yapanların dikkatini çekti. Takipçilerinin tepkisini çeken kadın, o anları şöyle anlattı:

"Genelde oldukça seksi giyinirim ama kısa bir ceketin altında neredeyse çıplak olma hissi güzel, hoşuma gidiyor ve çok eğlenceli."

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'Hiç seksi hissetmedim' dedi ama...'Hiç seksi hissetmedim' dedi ama...
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Kafaya bak çıplak olma hissi hoşuma gidiyor diyor vay be

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