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  4. İç çamaşırlı ev hali olay olmuştu! Zeynep Bastık'tan yatak pozu

İç çamaşırlı ev hali olay olmuştu! Zeynep Bastık'tan yatak pozu

05.01.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda merdivenlerden kayıp düşmesi sonucu omurga kemiklerinden iki tanesi kırılan Zeynep Bastık yatak pozlarına bir yenisini ekledi. Beyaz iç çamaşırlı pozları tepki çeken Bastık bu sefer de siyah iç çamaşırlarıyla poz verdi.

İç çamaşırlı ev hali olay olmuştu! Zeynep Bastık'tan yatak pozu

Talihsiz bir kaza geçiren Zeynep Bastık iyileşmeye başladı. Son dönemin en çok konuşulan şarkıcısı son durumuyla ilgili "Çok iyiyim, toparladım arkadaşlar. 2022 son şakasını yaptı ama talihsiz bir şaka oldu bu" dedi.

2023 yılının ocak ayı ortasına kadar sahne alamayacak olan Bastık ev haliyle verdiği pozlarla sık sık gündeme geliyor. Beyaz iç çamaşırlarıyla doğal halini paylaşan şarkıcıya yorum yağıyordu. "Beyaz dondan vazgeç" diyen takipçilerini belli ki Bastık ciddiye almış...

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Genç şarkıcı bu sefer de siyah iç çamaşırıyla yatakta poz verdi.

Bastık gündelik hayatında neler yaptığını anlatarak "Şimdi ton balıklı salatamı yapıp Kısmetse Olur izleyebilirim" dedi.

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