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  4. Icardi'nin eşi Wanda Nara lüks villasının havuzundan öyle bir poz paylaştı ki... "Yenge yapma..."

Icardi'nin eşi Wanda Nara lüks villasının havuzundan öyle bir poz paylaştı ki... "Yenge yapma..."

06.08.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray için üç yıllık sözleşme imzalayan Mauro Icardi ve ailesi rezidanstan çıkarak villaya taşındı. Icardi ve Wanda Nara'nın lüks evleri gündemdeyken Wanda Nara'dan havuz pozu gecikmedi.

Geçen sezon geldiği Galatasaray'da taraftarın büyük ilgisini gören Mauro Icardi yeni sezon sözleşmesinden sonra ailesiyle Türkiye'ye geldi. Aile bu sefer rezidanstan çıkıp villaya taşındı.

Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, 'İstanbul'daki evimiz' notuyla yeni yuvalarını tanıtırken detaylar da ortaya çıktı. Göktürk'te bir lüks villaya taşınan Icardi'nin evinin aylık kirasının 30 bin Euro olduğu öğrenildi.

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Icardi ailesinin kalacağı ev sosyal medyayı salladı. Doğayla iç içe bir konsepti olan villada özel bir yüzme havuzu, hobi bahçesi, geniş bir sinema salonu bulunuyor.

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Her detayın düşünüldüğü villadan pozlar da gecikmedi. Wanda Nara evinin havuzunda tanga bikinisini giyip keyif yaptı.

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Wanda Nara'nın havuz pozlarına "Yenge yapma", "Yenge Icardi'ye ayıp", "Yenge iyileşmişsin" yorumları geldi.

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Wanda Nara sosyal medya

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