Icardi'yle aşk yaşadığı iddia edilmişti! Selin Ciğerci gizemli bir adamla el ele yakalandı! Kameraları görünce panik oldu!

Gökhan Çıra'yla nikah masasına oturduktan sonra ayrılan ve taşıyıcı anneyle çocuk sahibi olan fenomen Selin Ciğerci, son dönemlerde özel hayatıyla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Wanda Nara'yla boşanma aşamasında olan Icardi'nin Wanda Nara'yı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'yle aldattığı iddia edilmişti. Akif Yaman tarafından görüntülenen Selin Ciğerci, Icardi'yle aşk iddialarını "Saçmalama manyak mısın ne tamamı? Öyle bir şey yok saçma saçma konuşmayın" deyip kahkaha atmıştı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ!

Bu iddialar sürerken Selin Ciğerci, Muhabir Online tarafından görüntülendi. Ünlü isim gizemli bir adamla el ele yakalandı. Panikle arabasına doğru ilerleyen Ciğerci, 'Arkadaşız' açıklamasını yaptı.