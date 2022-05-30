İçimizdeki Ateş dizisi konusu nedir? İçimizdeki Ateş dizisi oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Diziden ilk fragman yayınlandı. Genç avukatları canlandıran İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan ve Demirhan Demircioğlu başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Peki İçimizdeki Ateş dizisi konusu nedir?

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İçimizdeki Ateş dizisinde iş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki ve hırslı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine kavuşma hikayeleri anlatılacak. 'İçimizdeki Ateş'in ilk fragmanı ile birlikte, genç avukatlara hayat veren İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu iddialarını ortaya koyarken; başarılı avukatları oynayan Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu da canlandırdıkları karakterlerin yaşadıkları büyük trajedilerinin de ilk ipuçlarını verdiler.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

'İçimizdeki Ateş'in zengin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Burak Sevinç,

Ceren Benderlioğlu,

İpek Filiz Yazıcı,

Atakan Hoşgören,

Gizem Arıkan,

Demirhan Demircioğlu,

Erdem Şanlı,

Bilgesu Kural.

İçimizdeki Ateş dizisinin sloganı ise "Hayat bilmediğin yerden sorar" olarak duyuruldu. Dizide yönetmenliği Murat Onbul üstleniyor. Projenin senaryosu ise Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz yazıyor.



