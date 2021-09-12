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İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor? İçimizden Biri oyuncuları kimler?

12.09.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçimizden Biri dizisi yeni yayın döneminde Show TV'de seyircilerle buluşacak. Özge Yağız, Bora Akkaş, Mustafa Avkıran ve Derya Alabora gibi ünlü oyuncuların yer aldığı İçimizden Biri dizisinde Adem ile Havva hikayesi, farklı dinlere mensup iki aşık üzerinden işleniyor. İşte İçimizden Biri oyuncuları ve çekim mekanları...

İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor? İçimizden Biri oyuncuları kimler?

Aşk, drama türündeki İçimizden Biri dizisinin senaryosu Banu Kirmitçi ve Irmak Gelirler tarafından yazıldı. Söz konusu dizinin yapımcılığı Ali Gündoğdu'ya, yönetmenliği ise Ersoy Güler'e ait. Dizide Bora Akkaş "Adam" , Özge Yağız ise "Havva" karakterine hayat veriyor. İşte İçimizden Biri oyuncuları ve çekim mekanları...

İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor? İçimizden Biri oyuncuları kimler?

İÇİMİZDEN BİRİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İçimizden Biri dizisinin çekimleri Temmuz ayında başladı. Söz konusu dizinin çekimlerinin Marmaris ve çevresinde gerçekleştirildiği biliniyor.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İçimizden Biri dizisinde İrlandalı Hristiyan ailenin oğlu Adam ile Müslüman Türk ailenin kızı Havva'nın yaşadığı sıra dışı aşk ele alınıyor. Adam'ın babası William Türkiye aşığıdır ve Marmaris'te yaşar. Araştırma görevlisi olan Adam da buraya geldiği esnada Havva ile karşılaşır ve ona ilk görüşte aşık olur. Havva'nın ailesinin bu duruma karşı çıkmasıyla ikilinin mücadele süreci başlar.

İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor? İçimizden Biri oyuncuları kimler?

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI

  • Özge Yağız (Havva Aladağ)
  • Bora Akkaş (Adam Willson)
  • Mustafa Avkıran (Hünkar Aladağ)
  • Derya Alabora (Eva Willson)
  • Renan Bilek (William Willson)
  • Asuman Dabak (Büklüm Tatlılı)
  • Benian Dönmez (Adile Aladağ)
  • Burak Satıbol (Gürbüz Gürler)
  • Deniz Cengiz (Hanım Gürler)
  • Korhan Herduran (Hulusi Güler)
  • Ceren Yalazoğlu (Hatun Güler)
  • Faruk Akgören (Bahtiyar Tatlılı)
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Bora Akkaş
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