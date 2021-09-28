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İçimizden Biri dizisinin yayın günü değişti! İçimizden Biri 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

28.09.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumartesi günleri izleyiciyle buluşan Süreç Film imzalı İçimizden Biri dizisiyle ilgili Show TV'den flaş bir karar geldi. Geçen hafta üçüncü bölümü izleyiciyle buluşan İçimizden Biri dizisinin günü değiştirildi. Dizinin 4. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Adam, Havva için Hacı Hünkar'ın yeni sınavlarıyla karşı karşıya kalıyor. Adam'ın yeni görevinde başına gelecekler büyük bir heyecanla beklenirken izleyiciye eğlence dolu bir bölümün sinyallerini veriliyor.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisinin ilk 3 bölümü cumartesi akşamları seyirciyle buluşmuştu. Show TV'nin aldığı flaş kararla dizinin yayın günü değiştirildi.

Başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek'in yer aldığı İçimizden Biri yeni bölümleriyle artık salı akşamları izleyiciyle buluşacak. Dizi yeni bölümüyle 5 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek.

İçimizden Biri (3)(3)

İÇİMİZDEN BİRİ'NİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İçimizden Biri'nin ekrana gelen üçüncü bölümünde Havva'nın aldığı acı haber, babasının acımasız bir oyunu çıktı. Hacı Hünkar, Havva'yı cezalandırmak için kalp krizi geçirip öldüğünü söyletti. Havva, her şeyin bir plan olduğunu öğrenince babasına çok kırıldı. Hacı Hünkar, Adam ne yaparsa yapsın onu damat olarak kabul etmiyordu. Adam ise Havva'ya olan aşkını ve kendisinin de bir Türk olduğunu kanıtlayabilmek için pes etmeden çabalamaya devam etti.

İçimizden Biri (1)(4)

Diğer tarafta Eva da Havva ile Adam'ı ayırma planları yapmaya devam etti. Bu sefer hedefinde Havva'nın annesi Adile vardı. Adam, evliliklerini bir bebekle taçlandırmak istediğini Havva'ya söyledi. Havva ise henüz buna hazır olmadığını söyledi. Bu durum iki aşığın arasında gerginliğe sebep oldu. Adam, Havva'nın kendisine güvenmediğini düşündü ve evi terk etti. Olayın ardından Adam, sarhoş olup konağın kapısına dayandı. Adam'ın yaptığı taşkınlıklar Havva'yı şoke ederken ikilinin tartışması daha da alevlendi. Havva ile Adam'ın tartışması ve finalde birbirlerine söylediği sözler akıllara "Büyük aşk bitiyor mu?" sorusunu getirdi.

Yapımcılığını Süreç Film'in, genel hikaye, senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği İçimizden Biri'nin başrollerinde Bora Akkaş, Mustafa Avkıran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Renan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Dabak, Benian Dönmez, Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Kılınçoğlu, Hira Nur Eyigün gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

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Show TV
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